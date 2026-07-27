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27 июля 2026 в 10:15

Названа причина череды смертей на Эльбрусе

ФАР: ошибки в планировании привели к гибели альпинистов на Эльбрусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отсутствие правильного планирования и пренебрежение прогнозом погоды стали причинами смертей альпинистов на Эльбрусе, сообщил ТАСС председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко. По его словам, в списке погибших оказались в том числе и опытные альпинисты.

Это трагедия. Явно не оценивают погодные условия и свои возможности. Все наши российские группы, кто адекватно оценил, спокойно спустились и не пошли. А остальные, в том числе иностранцы, достаточно опытные альпинисты, решили, что справятся с этим, не оценили свои возможности, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. метров группа альпинистов попросила о помощи. Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. Позже стало известно, что один из них скончался.

До этого один из спасенных боснийских альпинистов Харис Адилович заявил, что трагедия на Эльбрусе произошла из-за неверного прогноза погоды, а не из-за недостаточной подготовки группы. По его словам, команда была хорошо обучена, однако погодные условия оказались суровее ожидаемых.

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