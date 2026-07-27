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27 июля 2026 в 10:36

Врач предупредила об опасности ежедневного употребления пива

Врач Чистик: ежедневное употребление пива вызывает проблемы с сердцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ежедневное употребление пива может вызвать проблемы с сердцем, рассказала «Газете.Ru» терапевт Ольга Чистик. Она отметила, что три-четыре банки пива за вечер создают такую же нагрузку на печень, как бутылка крепкого алкоголя.

Почкам тоже непросто. Им приходится фильтровать литры жидкости, насыщенной алкоголем и углекислотой. На фоне постоянной нагрузки вымываются магний, калий и другие электролиты. Отсюда ночные судороги в ногах, бессонница, перебои в работе сердца, — рассказала Чистик.

Врач подчеркнула, что в хмеле есть фитоэстрогены. По ее словам, у мужчин это приводит к отложению жира по «женскому» типу, увеличению грудных желез и подавлению выработки тестостерона.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что сочетание пива и бани крайне опасно для сердца и сосудов. Он отметил, что употребление алкоголя в парной создает дополнительную нагрузку для организма и мешает выводу токсинов.

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