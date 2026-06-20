Россиянам рассказали, какое действие в бане опасно для сердца и сосудов Врач Кондрахин: сочетание пива и бани крайне опасно для сердца и сосудов

Сочетание пива и бани крайне опасно для сердца и сосудов, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук врач-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, употребление алкоголя при парении создает дополнительную нагрузку для организма и мешает выводу токсинов.

Все пивосодержащие напитки имеют спирт, который увеличивает нагрузку на сердце за счет того, что затягивает воду и большой объем воды в кровеносном русле, а сердце работает еще с дополнительной нагрузкой. Сосуды работают с дополнительной нагрузкой, потому что жарко. Получается двойной удар. И это, к сожалению, приводит к тому, что в некоторых случаях сосуды не выдерживают, — заявил кардиолог.

Кондрахин рекомендовал пить в бане только воду или травяные напитки. По его словам, парение предназначено для вывода лишней жидкости из организма.

В бане, кроме настоев, трав, кваса и воды, пить вообще ничего не рекомендуется, потому что при употреблении пива и другого алкоголя очень возрастает нагрузка на сердце и сосуды. Баня — это физиотерапия и мытье организма изнутри. В этом процессе нет места алкоголю любой концентрации, — резюмировал Кондрахин.

Ранее у 23-летнего москвича после посещения бани и употребления пива случился инсульт — врачи диагностировали нетравматическое внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга. Незадолго до этого молодой человек обращался в больницу с легким онемением руки, однако невролог расценил симптомы как тревожное расстройство на фоне повышенной утомляемости.