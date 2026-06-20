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20 июня 2026 в 14:38

Молодой москвич оказался в больнице со страшным диагнозом после бани и пива

У молодого жителя Москвы случился инсульт после похода в баню

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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У 23-летнего москвича после посещения бани и употребления пива случился инсульт — врачи диагностировали нетравматическое внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга, сообщает Telegram-канал SHOT. Незадолго до этого молодой человек обращался в больницу с легким онемением руки, однако невролог расценил симптомы как тревожное расстройство на фоне повышенной утомляемости.

Пациент, по информации канала, одновременно работает и учится в вузе. В выходные, стремясь снять накопившийся стресс, парень вместе с друзьями отправился в баню и выпил пива. На следующий день ему резко стало плохо: лицо слегка перекосило, правая сторона тела и рука онемели. Молодого человека экстренно госпитализировали. В стационаре пациент провел восемь дней, после чего был выписан. В настоящее время он продолжает наблюдаться у нейрохирурга.

Нетравматическое внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга представляет собой крайне опасную форму инсульта. Нередко подобные диагнозы заканчивается летальным исходом.

Ранее американский физиотерапевт Адам Джеймс заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог перенести инсульт 4 июня во время брифинга, посвященного экологической политике США. Врач обратил внимание на то, что глава государства начал наклоняться в одну сторону и на короткое время задремал.

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