Обещавшую наливать бесплатно в случае смерти Трампа пивоварню прикрыли

Пивоварню Minocqua Brewing в штате Висконсин лишили лицензии на работу, сообщил телеканал Fox News. Ее владелец известен негативными высказываниями в адрес президента США Дональда Трампа.

Причиной такого решения стало изъятие на предприятии партии баночного пива. По словам властей, продукция была ввезена из другого штата без соответствующих разрешений и неуплаты налогов.

Владелец пивоварни, либеральный активист Кирк Бэнгстад не согласен с обвинениями в налоговых нарушениях. Он уверен, что это не должно привести к закрытию его бизнеса, и намерен бороться.

Отмечается, что пивоварня неоднократно публиковала антитрамповские заявления в соцсетях. В одном из них намекали, что в случае убийства президента, клиентов будут бесплатно угощать пивом. При этом имя Трампа не упоминалось напрямую. После инцидента со стрельбой в Белом доме в апреле, пивоварня заявила, что участникам «сопротивления нужно поработать над меткостью».

Ранее СМИ писали, что Трамп не воспринимает угрозы своей жизни всерьез и часто шутит о них в узком кругу. Источники в его близком кругу заявили, что глава Белого дома демонстрирует почти ироничное отношение к вопросам собственной безопасности.