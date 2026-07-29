Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 12:02

Обещавшую наливать бесплатно в случае смерти Трампа пивоварню прикрыли

Fox News: пивоварню Minocqua Brewing лишили лицензии в американском Висконсине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пивоварню Minocqua Brewing в штате Висконсин лишили лицензии на работу, сообщил телеканал Fox News. Ее владелец известен негативными высказываниями в адрес президента США Дональда Трампа.

Причиной такого решения стало изъятие на предприятии партии баночного пива. По словам властей, продукция была ввезена из другого штата без соответствующих разрешений и неуплаты налогов.

Владелец пивоварни, либеральный активист Кирк Бэнгстад не согласен с обвинениями в налоговых нарушениях. Он уверен, что это не должно привести к закрытию его бизнеса, и намерен бороться.

Отмечается, что пивоварня неоднократно публиковала антитрамповские заявления в соцсетях. В одном из них намекали, что в случае убийства президента, клиентов будут бесплатно угощать пивом. При этом имя Трампа не упоминалось напрямую. После инцидента со стрельбой в Белом доме в апреле, пивоварня заявила, что участникам «сопротивления нужно поработать над меткостью».

Ранее СМИ писали, что Трамп не воспринимает угрозы своей жизни всерьез и часто шутит о них в узком кругу. Источники в его близком кругу заявили, что глава Белого дома демонстрирует почти ироничное отношение к вопросам собственной безопасности.

США
Дональд Трамп
алкоголь
лицензии
Бизнес
пиво
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦИК назвали число кандидатов на выборы глав регионов России
Стало известно о первой жертве ракетного удара по предприятию в Кирове
Юрист ответил, есть ли вероятность выдачи Дурова России другими странами
Врач назвала неподходящий продукт для завтрака
Назван единственно верный ответ на звонок мошенника
Киркоров забрал прах родственников из Болгарии
Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок
Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки
В США заявили о готовящемся визите Уиткоффа и Кушнера в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.