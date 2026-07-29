Юрист ответил, есть ли вероятность выдачи Дурова России другими странами

Объявление основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск открывает теоретическую возможность его выдачи России Объединенными Арабскими Эмиратами, однако окончательное решение зависит от политической воли местных властей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, на практике этому может помешать наличие у бизнесмена гражданства ОАЭ.

Объявление Дурова в международный розыск меняет его положение заметно, но не так стремительно, как может показаться со стороны. Обвинение предъявлено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности». Розыск объявлен СК по материалам ФСБ. Однако статус разыскиваемого работает не так прямолинейно, как кажется. Он открывает возможность задержания в государствах, куда приедет Дуров, но решение о выдаче принимает именно страна, где тот находится. У предпринимателя гражданство четырех государств: России, Франции, ОАЭ и Сент-Китса и Невиса. С 2017 года он живет в Дубае, где расположена штаб-квартира мессенджера. С ОАЭ у России действует договор о выдаче, подписанный в 2014 году и позже ратифицированный, поэтому теоретическая возможность выдачи существует, хотя многое зависит от готовности эмиратской стороны применить его к собственному гражданину, — пояснил Русяев.

Он добавил, что ситуация с Францией выглядит иначе, так как аналогичного соглашения с этой страной у России нет. По словам юриста, инцидент с задержанием Дурова в Париже в 2024 году доказал, что французское правосудие ведет расследование изолированно от РФ.

С Францией механизма о выдаче граждан РФ нет. Задержание Дурова в Париже в 2024 году показало, что французское правосудие ведет собственное расследование, не связанное напрямую с российским делом. При этом база Интерпола пока не содержит данных о розыске основателя Telegram, и это заметно ограничивает практические последствия для его перемещений в моменте. Уголовное дело в отношении Дурова не влечет запрета для граждан пользоваться самим мессенджером. Нормы, которая ставила бы работу Telegram в зависимость от уголовного статуса его руководителя, в российском праве нет, — заключил Русяев.

Ранее подполковник ФСБ РФ в отставке Александр Беляев заявил, что Дуров вряд ли получит пожизненный срок по предъявленному ему обвинению. По его словам, для столь сурового приговора в деле должно быть больше доказательств причастности непосредственно предпринимателя к действиям исполнителей.