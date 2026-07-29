В Китае появилась банда совратителей россиянок

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29 июля 2026 в 13:44

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Сообщество мужчин в Шанхае создало чат с инструкциями по совращению россиянок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полиция Шанхая расследует деятельность закрытого WeChat-сообщества, участники которого обсуждали способы склонения иностранок к сексу с помощью давления и манипуляций, пишет Telegram-канал Baza. В группе состояли около 450 мужчин. Среди пострадавших девушек были и россиянки.

По данным канала, участники обменивались инструкциями и советами по манипуляции женщинами, использовали в их отношении унизительные выражения, фантазировали о «симуляции изнасилования» и обсуждали вещества, которыми можно опаивать девушек. Россиянок в чате называли доступными и сговорчивыми.

О существовании сообщества стало известно после того, как одна из девушек увидела переписку в телефоне знакомого и передала материалы полиции. Одна из пострадавших рассказала, что узнала на опубликованных скриншотах мужчину, с которым ходила на свидание. По ее словам, он странно себя вел и пытался ею манипулировать, поэтому она прекратила общение.

В Индии полиция разыскивала женщину и ее сообщников, которые обманули девять мужчин. По версии следствия, подозреваемая вступала в брак с целью завладеть чужими деньгами. Расследование началось после заявления местного жителя. Мужчина рассказал, что познакомился с будущей супругой через брачное агентство и вскоре сыграл свадьбу. Однако спустя несколько дней женщина исчезла вместе с его деньгами и ювелирными украшениями.

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