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24 июля 2026 в 09:43

Ребенок погиб после экспериментальной генной терапии

Bloomberg: в Китае ребенок погиб после участия в клинических испытаниях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Шанхае во время клинических испытаний экспериментальной генной терапии умерла шестилетняя девочка, сообщает Bloomberg со ссылкой на расследование Retraction Watch. После лечения, проведенного в марте 2025 года, у ребенка развилась тяжелая иммунная реакция.

Терапию проходила девочка с генетической мутацией. После инцидента больницу Синьхуа оштрафовали на $3600 (282 тыс. рублей), при этом родителям ребенка, заплатившим за лечение $860 тыс. (67,6 млн рублей), компенсацию не предоставили.

По данным Bloomberg, трагедия привлекла внимание к проблеме прозрачности клинических испытаний в Китае. В июне власти страны ужесточили правила проведения клеточных и генных исследований и запретили взимать плату с участников испытаний.

Ранее Министерство здравоохранения России дополнило официальный перечень орфанных заболеваний новыми позициями. В обновленной версии список насчитывает 304 редкие патологии. Ведомство отмечает, что расширение списка улучшает диагностику таких болезней и упрощает регистрацию необходимых лекарственных препаратов.

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