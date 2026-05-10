День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 21:39

Женщина выходила замуж девять раз и сбегала с деньгами мужей

В Индии женщина выходила замуж 9 раз, чтобы красть деньги мужей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Индии полиция разыскивает женщину и ее сообщников, которые обманули уже девять мужчин, сообщает News 9 Live. По версии следствия, подозреваемая вступала в брак с целью завладеть чужими деньгами.

Расследование началось после заявления местного жителя Йогеша Шинде. Мужчина рассказал, что познакомился с будущей супругой через брачное агентство и вскоре сыграл свадьбу. Однако спустя несколько дней женщина исчезла вместе с его деньгами и ювелирными украшениями.

По словам Шинде, после пропажи жены ему также не удалось связаться с представителями агентства. Позже выяснилось, что он стал уже девятой жертвой брачных аферистов.

Ранее профессиональная сваха Галина Карасева сказала, что мужчины начали ходить на свидания ради вкусных ужинов в ресторанах. По ее словам, кавалеры-альфонсы выдают себя за богатых и успешных, а потом сбегают из ресторана, не заплатив, поэтому лучшее решение на первом свидании — раздельный счет.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что злоумышленники используют сайты знакомств для привлечения жертв на фиктивные ресурсы с инвестициями. По его словам, для безопасности следует попросить своего собеседника сделать видеозвонок.

Мир
Индия
воровство
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британии предрекли смену премьер-министра
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
Проблемы со здоровьем, пластика, личная жизнь: как живет Полина Гагарина
«Рано или поздно»: Трамп раскрыл план США по обогащенному урану в Иране
Спасатели начали эвакуацию двоих туристов с Эльбруса
Иран выдвинул США одно требование по нефти
Трамп счел неприемлемым ответ Ирана на мирное предложение США
Трамп заявил об освобождении пяти человек из России и Белоруссии
Европе советуют «слезть» с танков и закупиться комбайнами
«Надоел этот меганищий»: в Ирландии высказались о Зеленском
На Эльбрусе таинственно пропали двое туристов
США с февраля увеличили число разведполетов у побережья Кубы
Три человека пострадали при нападении на еврейскую общину в Лондоне
«Не до смеха»: Трамп резко высказался об истории отношений с Ираном
На горе Бештау вспыхнул сильный пожар
Полина Гагарина призналась в серьезном заболевании
Под Воронежем остановили машину с нелегальным грузом внутри
Иранские дроны обрушились на коммерческое судно США у берегов Дохи
Женщина выходила замуж девять раз и сбегала с деньгами мужей
«Свобода и мир пришли с востока»: Фицо преподал исторический урок
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.