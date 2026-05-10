Женщина выходила замуж девять раз и сбегала с деньгами мужей

В Индии полиция разыскивает женщину и ее сообщников, которые обманули уже девять мужчин, сообщает News 9 Live. По версии следствия, подозреваемая вступала в брак с целью завладеть чужими деньгами.

Расследование началось после заявления местного жителя Йогеша Шинде. Мужчина рассказал, что познакомился с будущей супругой через брачное агентство и вскоре сыграл свадьбу. Однако спустя несколько дней женщина исчезла вместе с его деньгами и ювелирными украшениями.

По словам Шинде, после пропажи жены ему также не удалось связаться с представителями агентства. Позже выяснилось, что он стал уже девятой жертвой брачных аферистов.

