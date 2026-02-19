Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 15:52

Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства

Сваха Карасева предупредила о тренде среди мужчин убегать со свиданий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Не только женщины ходят на свидания ради вкусной еды, этим грешат и современные мужчины, сообщила в беседе с NEWS.ru профессиональная сваха Галина Карасева. По ее словам, такие кавалеры часто строят из себя богатых и успешных, а потом сбегают из ресторана, не заплатив. Поэтому лучшее решение на первом свидании — раздельный счет.

Мошенников и альфонсов очень много. Некоторые сбегают с первого свидания, не заплатив. Поэтому не стоит идти в места, которые вам не по карману. На первом свидании лучше, если каждый будет платить сам за себя. Не заказывайте того, что сами не сможете оплатить. Лучше встретиться просто на кофе, — рассказала Галина Карасева.

Вычислить афериста на первом свидании достаточно легко, добавила эксперт. Он рассказывает о своем богатстве или говорит про планы открыть бизнес — это всегда тревожные звоночки, предупредила специалист.

Ранее эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола также предупредила, что брачные аферисты в начале отношений ведут себя обходительно и внимательно, но при этом постоянно жалуются на материальные проблемы. По ее словам, они всеми силами стараются влюбить в себя женщину, лишив возможности мыслить критически.

аферисты
альфонсы
свидания
знакомства
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.