Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства

Не только женщины ходят на свидания ради вкусной еды, этим грешат и современные мужчины, сообщила в беседе с NEWS.ru профессиональная сваха Галина Карасева. По ее словам, такие кавалеры часто строят из себя богатых и успешных, а потом сбегают из ресторана, не заплатив. Поэтому лучшее решение на первом свидании — раздельный счет.

Мошенников и альфонсов очень много. Некоторые сбегают с первого свидания, не заплатив. Поэтому не стоит идти в места, которые вам не по карману. На первом свидании лучше, если каждый будет платить сам за себя. Не заказывайте того, что сами не сможете оплатить. Лучше встретиться просто на кофе, — рассказала Галина Карасева.

Вычислить афериста на первом свидании достаточно легко, добавила эксперт. Он рассказывает о своем богатстве или говорит про планы открыть бизнес — это всегда тревожные звоночки, предупредила специалист.

Ранее эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола также предупредила, что брачные аферисты в начале отношений ведут себя обходительно и внимательно, но при этом постоянно жалуются на материальные проблемы. По ее словам, они всеми силами стараются влюбить в себя женщину, лишив возможности мыслить критически.