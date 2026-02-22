«Подари мне квартиру»: как вычислить брачного афериста, схемы обмана

В России нередко возникают ситуации, когда мужчины вступают в отношения с представительницами прекрасного пола не ради любви, а с целью наживы. По словам пострадавших девушек, их бывшие возлюбленные не работали, просили дорогие подарки и даже пытались отобрать жилье. Что скрывают мошенники, как понять, что вас разводят на деньги, правда ли, что в стране действуют целые ОПГ альфонсов, — в материале NEWS.ru.

Как альфонсы-любовники разводят девушек на жилье

В редакцию NEWS.ru обратилась 32-летняя жительница Московской области Ольга (имя изменено). Несколько лет назад она познакомилась в интернете с мужчиной, который старше нее на 12 лет. После нескольких дней переписки он предложил девушке встретиться в кафе. Это было обычное сетевое заведение, расположенное в районе станции метро «Проспект Мира».

«Иван был такой красивый, холеный. Рассказал, что после развода оставил квартиру в Москве первой жене и детям, — настоящий герой! Теперь он вынужден ютиться с бабушкой. Через месяц я привела его в свою трешку, где жила вместе с мамой. Он был умным и обаятельным — свел меня с ума», — сказала собеседница.

У Ивана не было постоянной работы, и он был вынужден подрабатывать таксистом, отметила Ольга. По словам девушки, на мужчине висело большое число кредитов, которые он якобы взял ради жены, поэтому предпочитал их не отдавать.

«Я не замечала, что Ваня часто просит у меня взаймы на бензин или одежду. Через год он постепенно стал внушать нам с мамой идею, что нужно переехать в Крым. Мы подумали, что на самом деле хотим это сделать. Он прочитал в интернете, что на деньги, вырученные с продажи нашей квартиры в дальнем Подмосковье, мы легко купим дом, построим гостиницу для туристов и начнем бизнес», — отметила Ольга.

С бизнесом ничего не вышло, и Ольга с Иваном были вынуждены вернуться в Москву, где купили небольшую студию. После этого он заявил, что хочет расстаться, сказала девушка. По ее словам, Иван планировал завладеть гостиницей, если бы она стала окупаться.

Как работает схема мужчин-мошенников, обманывающих любовниц

Социальные сети пестрят историями о том, как после начала серьезных отношений мужчины вынуждают женщин продать единственное жилье. Это уже можно назвать модным трендом.

Адвокат Даниил Лунев в беседе с NEWS.ru привел один из таких примеров: муж жительницы Москвы не работает много лет, живет в ее квартире, постоянно просит деньги и отказывается уходить. Подобных кавалеров называют брачными аферистами.

По словам Лунева, цель этих мужчин — деньги, а не любовь. В самом начале отношений они максимально обаятельно и обходительно пытаются убедить спутниц взять кредиты под залог имущества или купить что-то на свое имя. Некоторые убеждают женщин продать квартиру, затем стремятся вступить в брак и приобрести что-то вместе, чтобы жилье считалось совместно нажитым имуществом. Если дамы отказываются от спонсорской поддержки, то мужчины без сожаления разрывают отношения.

«Внешне брачные аферисты никак не выделяются. В основном это одиночки, а не преступные группы. Они действуют самостоятельно, знакомятся лично или в интернете. В анкетах на сайтах знакомств такие мужчины стараются использовать интересные обороты и метафоры, чтобы убедить женщин в своей неповторимости», — отметил Лунев.

Это очень распространенное явление, подчеркнул адвокат. Аферисты пытаются как можно скорее переехать к женщинам. При этом они постоянно где-то работают, но никогда не приносят деньги домой.

«Советую выяснить, что это за организация. Если засомневались всерьез, позвоните туда лично, спросите, слышали ли там о существовании вашего спутника жизни», — посоветовал Лунев.

Как понять, что вас обманывает аферист-любовник

Брачный аферист пытается стать удобным и незаменимым человеком, чтобы побыстрее влюбить в себя партнершу. Женщина может много чего ему отдать, сообщила в беседе с NEWS.ru эксперт по вопросам семьи и брака Валентина Закоцола. Стоит насторожиться, если мужчина начинает жаловаться на то, что у него нет денег. Такого ухажера следует сразу заблокировать в социальных сетях и больше с ним не общаться, отметила эксперт.

«Почти все мошенники ходят в спортивный зал, вырабатывают харизму и тренируют красивую походку. Они всегда холеные, ухоженные, очень вежливые», — подчеркнула Закоцола.

Вычислить брачного афериста можно даже на первом свидании, если он рассказывает о своем богатстве или о планах открыть бизнес, заявила в беседе с NEWS.ru профессиональная сваха Галина Карасева.

«Мошенников и альфонсов очень много. Некоторые проявляются на первом этапе отношений, сбежав из кафе и не оплатив счет. Таких мужчин называют „тарелочниками“. Поэтому не стоит идти в те места, которые вам не по карману», — предостерегла она женщин.

Стоит ли девушке с квартирой встречаться с мужчиной без жилья

Некоторые мужчины, не имеющие квартир, пытаются поскорее переехать к девушкам, чтобы не тратить деньги на съем жилья. Но это не обязательно мошенничество, отметила в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, нужно подготовиться к тому, что партнер будет вкладывать в квартиру свои ресурсы.

«В то же время нужно осознавать последствия и риски. Например, после расставания мужчина может начать отсуживать квартиру или потребует компенсацию, сказав, что делал в ней ремонт», — подчеркнула психолог.

Жданова заметила, что в любом случае решение о том, жить со своим ухажером или нет, принимает хозяйка жилья.

«Не советую писать в анкете на сайте знакомств, что у вас есть квартира. Лучше скажите, что снимаете. Человека, которому вы интересны, это не отпугнет», — сказала Жданова.

Как могут наказать афериста за обман любовницы

По словам Лунева, распознать мошенника сложно. Скорее всего, он никогда не признает, что вступил в отношения с жертвой ради жажды наживы. На практике весь этот черный бизнес подпадает под ч. 4 ст. 159 (мошенничество в крупном размере).

«Если жертва лишилась жилья или иного имущества, как правило, им (мошенникам. — NEWS.ru) назначают реальный срок лишения свободы. В случае доказанности вины суд их особо не жалует. Если они не возмещают вред, не раскаиваются и не признают вины, то им могут назначить пять-шесть лет в колонии общего режима», — пояснил собеседник.

По его словам, при самом благоприятном раскладе брачному аферисту светит три-четыре года условно.

Как не стать жертвой брачного афериста

Чтобы не стать жертвой мошенника, необходимо включить разум. На всех свиданиях следует блокировать романтическую составляющую и здраво оценивать, о чем он говорит, заметила Закоцола. По ее словам, не нужно с самого начала хвалиться своими доходами и имуществом, даже если они того заслуживают.

«Надо чувствовать человека и помнить о том, что сейчас на свиданиях даже некоторые мужчины не говорят, что у них есть деньги. Им хочется, чтобы их любили не за это», — подчеркнула брачный эксперт.

Лунев в свою очередь сказал, что можно защититься от брачных аферистов с помощью брачного договора. Его нужно составить вместе с грамотным юристом или адвокатом и затем утвердить у нотариуса. В документе следует прописать, что все имущество, которое было приобретено до брака и в момент брака на деньги супруги, будет ей принадлежать в будущем.

«Таким же образом законы защищают мужчин», — добавил адвокат.

