Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме

Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, текст которого опубликован на странице экс-главы государства в Facebook (деятельность в РФ запрещена), призвав его остановиться и вспомнить свое прошлое. Ющенко упрекнул Орбана в измене не только Украине, но и памяти венгерского народа.

Обращение Ющенко связано с нарастающими разногласиями между Киевом и Будапештом, причиной которых является энергетический вопрос. До этого Орбан обвинил власти Украины в сокрытии истинных причин остановки работы нефтепровода «Дружба».

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Украина может попытаться организовать покушение на премьер-министра Венгрии. По его словам, на венгерской территории также возможны диверсии и террористические акты.

Кроме того, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Киев в сговоре с Брюсселем готовит вмешательство в апрельские выборы в Венгрии для смещения Орбана. По его словам, в случае поражения оппозиции возможна попытка организации цветной революции.