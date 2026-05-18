ВСУ ранили главу Скадовского округа

Глава Скадовского муниципального округа Херсонской области Александр Дудка получил ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в период с 15 по 17 мая в результате атак погибли три мирных жителя.

В Скадовске при ударе БПЛА пострадал глава Скадовского района Александр Дудка. Госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы, — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата поселок Борисовка в Белгородской области. В результате детонации дрона двое местных жителей погибли на месте, а еще два человека получили тяжелые ранения. Еще одного пострадавшего со множественными осколочными ранениями отвезли в больницу.

До этого в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины сообщили, что украинская армия за сутки совершила шесть атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики. Стало известно о гибели одного и ранении четырех гражданских лиц.