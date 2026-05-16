Сальдо назвал общую «патогенную» угрозу и для России, и для Украины Сальдо: американские биолаборатории представляют угрозу и для Украины, и для РФ

Американские биолаборатории представляют угрозу для Украины и России, поскольку они работают с опасными патогенами, предупредил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, иностранное кураторство в условиях боевых действий — это повод насторожиться.

Опасность для людей состоит в самой непрозрачности такой деятельности. Любая работа с опасными патогенами, особенно под иностранным военным кураторством и в условиях боевых действий, создает риски для населения. Это касается и правобережья Херсонской области, и Украины, и соседних российских регионов. Считать угрозу от американских биолабораторий на Украине закрытой оснований нет, — сообщил губернатор.

В то же время председатель ЛДПР Леонид Слуцкий допустил, что США могут обвинить Киев в превращении Украины в полигон для испытаний биологического оружия. Так парламентарий отреагировал на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о проверке более 120 биологических лабораторий в 30 странах.

До этого появилась информация, что США профинансировали не менее 13 биолабораторий на Украине. Американцы могли потратить $24,8 млн (1,8 млрд рублей) на строительство и оснащение исследовательских центров в Киеве, Львове, Одессе, Харькове.