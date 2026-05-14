14 мая 2026 в 11:22

Женщина пострадала при ударе ВСУ по Херсонской области

Сальдо: женщина пострадала при атаке ВСУ на Брилевку в Херсонской области

Женщина 1986 года рождения пострадала при атаке ВСУ на Брилевку, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в результате ударов повреждены административное здание в Ольгино и складское помещение в Дмитровке.

В селе Брилевка Алешкинского района удар беспилотника привел к ранению женщины 1986 года рождения, — написал Сальдо.

Кроме того, в Громовке получила повреждения хозпостройка. Губернатор Херсонской области также рассказал, что ВСУ обстреляли такие населенные пункты, как Алешки, Голая Пристань, Песчановка, Подстепное.

Ранее стало известно, что средства ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников в российских регионах. В частности, БПЛА уничтожили в Белгородской, Брянской и Воронежской областях.

До этого администрация Великолепетихского муниципального округа Херсонской области сообщила, что мирный житель 1980 года рождения пострадал при ударе ВСУ. Там отметили, что за последние сутки украинские военные атаковали регион 23 раза, совершая как артобстрелы, так и налеты БПЛА.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
