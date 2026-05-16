В Финляндии призвали остановить помощь Украине после очередного инцидента Политик Мема призвал Финляндию остановить помощь Украине после пролета дронов

Финляндия должна немедленно прекратить военную помощь Украине, поскольку украинские беспилотники в очередной раз нарушили воздушное пространство страны, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, Киев таким образом ставит под угрозу жизни мирных граждан.

Мое послание [президенту Украины Владимиру] Зеленскому предельно ясно: вы подвергаете опасности гражданское население Финляндии, в результате вы не сможете продолжать получать помощь, — написал Мема.

По его мнению, продолжающийся украинский конфликт постепенно, но верно усиливает напряженность в отношениях между Хельсинки и Москвой. Политик назвал это трагической ситуацией, поскольку раньше двусторонние связи были совершенно иными.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал премьер-министра Финляндии Петтери Орпо разорвать все связи с украинской стороной после первого же взрыва беспилотника в стране. Эксперт также подчеркнул, что Финляндии необходимо прекратить отправку денег и помощи киевским властям.