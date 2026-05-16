День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 10:25

В Финляндии призвали остановить помощь Украине после очередного инцидента

Политик Мема призвал Финляндию остановить помощь Украине после пролета дронов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Финляндия должна немедленно прекратить военную помощь Украине, поскольку украинские беспилотники в очередной раз нарушили воздушное пространство страны, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, Киев таким образом ставит под угрозу жизни мирных граждан.

Мое послание [президенту Украины Владимиру] Зеленскому предельно ясно: вы подвергаете опасности гражданское население Финляндии, в результате вы не сможете продолжать получать помощь, — написал Мема.

По его мнению, продолжающийся украинский конфликт постепенно, но верно усиливает напряженность в отношениях между Хельсинки и Москвой. Политик назвал это трагической ситуацией, поскольку раньше двусторонние связи были совершенно иными.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал премьер-министра Финляндии Петтери Орпо разорвать все связи с украинской стороной после первого же взрыва беспилотника в стране. Эксперт также подчеркнул, что Финляндии необходимо прекратить отправку денег и помощи киевским властям.

Европа
Финляндия
Украина
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный продюсер ответил, почему Россия не вернется на Евровидение
Вирусолог объяснила отсутствие вакцины от хантавируса
«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая
«На Украине сейчас модно»: эксперт о новой тактике Киева в «фейкометстве»
Грузовик и минивэн устроили жесткое лобовое ДТП под Ростовом
Движение машин по Крымскому мосту приостановили
Лавров обвинил Запад и ООН в молчании о языковом геноциде на Украине
В июне пенсии выплатят досрочно из-за одного фактора
Рябков раскрыл новые подробности о переговорах России и США
«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США
Володин описал мрачное будущее Армении при выходе из ЕАЭС
В России может появиться хлеб на закваске с бактериями из космоса
Опытная няня хотела уложить ребенка спать, но случайно убила его
Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют
Летевший в Анталью самолет экстренно посадили из-за сообщений о бомбе
Трамп ответил на вопрос о готовности Ирана к капитуляции
Военэксперт объяснил, почему США создали биолаборатории именно на Украине
Отставку кабмина Латвии объяснили действием «проклятия Зеленского»
Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат 1,5 млн рублей
«Плечом к плечу»: Рябков об особых отношениях России с одной из стран
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.