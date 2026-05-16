День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 11:04

Дмитриев указал, на что американцы обратили внимание в Европе

Дмитриев: в США заметили антиамериканские настроения Мерца

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В США обратили внимание на антиамериканские высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал пост сенатора от республиканской партии Майка Ли, который призвал Вашингтон выйти из НАТО из-за «тунеядства» ложных союзников, а также прикрепил видео, где Мерц говорит, что не стал бы советовать своим детям жить в США.

Антиамериканские комментарии заметили, — написал Дмитриев.

Ранее в Берлине прошли массовые протесты, участники которых потребовали отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. На улицы города вышли тысячи людей, выражая несогласие с политикой властей. Кроме того, участники намерены передать в канцелярию петицию, которую подписали более 125 тысяч человек.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Мерцу стоит тратить больше времени на завершение конфликта на Украине и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана. По словам Трампа, политик оказался в данном вопросе совершенно неэффективным.

Власть
США
Германия
РФПИ
Кирилл Дмитриев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти в половине областей Украины объявили воздушную тревогу
Известный продюсер ответил, почему Россия не вернется на Евровидение
Вирусолог объяснила отсутствие вакцины от хантавируса
«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая
«На Украине сейчас модно»: эксперт о новой тактике Киева в «фейкометстве»
Грузовик и минивэн устроили жесткое лобовое ДТП под Ростовом
Движение машин по Крымскому мосту приостановили
Лавров обвинил Запад и ООН в молчании о языковом геноциде на Украине
В июне пенсии выплатят досрочно из-за одного фактора
Рябков раскрыл новые подробности о переговорах России и США
«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США
Володин описал мрачное будущее Армении при выходе из ЕАЭС
В России может появиться хлеб на закваске с бактериями из космоса
Опытная няня хотела уложить ребенка спать, но случайно убила его
Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют
Летевший в Анталью самолет экстренно посадили из-за сообщений о бомбе
Трамп ответил на вопрос о готовности Ирана к капитуляции
Военэксперт объяснил, почему США создали биолаборатории именно на Украине
Отставку кабмина Латвии объяснили действием «проклятия Зеленского»
Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат 1,5 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.