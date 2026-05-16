Дмитриев указал, на что американцы обратили внимание в Европе

В США обратили внимание на антиамериканские высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал пост сенатора от республиканской партии Майка Ли, который призвал Вашингтон выйти из НАТО из-за «тунеядства» ложных союзников, а также прикрепил видео, где Мерц говорит, что не стал бы советовать своим детям жить в США.

Антиамериканские комментарии заметили, — написал Дмитриев.

Ранее в Берлине прошли массовые протесты, участники которых потребовали отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. На улицы города вышли тысячи людей, выражая несогласие с политикой властей. Кроме того, участники намерены передать в канцелярию петицию, которую подписали более 125 тысяч человек.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Мерцу стоит тратить больше времени на завершение конфликта на Украине и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана. По словам Трампа, политик оказался в данном вопросе совершенно неэффективным.