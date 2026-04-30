День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 16:52

Трамп призвал «неэффективного» канцлера Германии заняться Украиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит тратить больше времени на завершение конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, политик оказался в данном вопросе совершенно неэффективным.

Канцлеру Германии стоит тратить больше времени на завершение [конфликта] между Россией и Украиной (в чем он до сих пор был совершенно неэффективен), и на исправление ситуации в собственной увечной Германии <...> и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана, — написал Трамп.

Ранее бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге признал, что никакой внятной стратегии у Евросоюза по завершению конфликта на Украине на сегодняшний день попросту не просматривается. По его словам, реальную помощь Киеву продолжает оказывать лишь весьма ограниченный круг государств.

До этого Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он отметил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.

США
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Украина
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.