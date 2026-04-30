Трамп призвал «неэффективного» канцлера Германии заняться Украиной

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу стоит тратить больше времени на завершение конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, политик оказался в данном вопросе совершенно неэффективным.

Канцлеру Германии стоит тратить больше времени на завершение [конфликта] между Россией и Украиной (в чем он до сих пор был совершенно неэффективен), и на исправление ситуации в собственной увечной Германии <...> и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана, — написал Трамп.

Ранее бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге признал, что никакой внятной стратегии у Евросоюза по завершению конфликта на Украине на сегодняшний день попросту не просматривается. По его словам, реальную помощь Киеву продолжает оказывать лишь весьма ограниченный круг государств.

До этого Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он отметил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.