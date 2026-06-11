Трамп заявил, что закончил бы вьетнамскую войну за три месяца

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что под его личным руководством американская армия смогла бы одержать быструю победу во вьетнамской войне. В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что привел бы страну к победе за три или четыре месяца.

Мы были во Вьетнаме 19 лет и не справились, потому что, говоря откровенно, у нас не было правильного руководства. Если бы это был я, то я расправился бы с этой войной за три-четыре месяца, — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп полагает, что именно отсутствие жесткой и эффективной стратегии привело тогда к затяжному кризису. Исторический конфликт во Вьетнаме, продолжавшийся с 1955 по 1975 год, признан одним из самых кровопролитных и крупных во второй половине XX века. Эта кампания бесславно завершилась для Белого дома полным выводом американских войск и освобождением Сайгона силами Вьетнамской народной армии.

До этого Трамп заявил, что не хочет проводить наземную военную операцию в отношении Ирана, но возможность осуществить ее у американских сил есть. Он допустил ввод небольшой группы солдат, которая способна захватить всю страну.