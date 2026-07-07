Армия США покидает Эстонию: причина, что значит для РФ, какие последствия

США вывели большую часть своих войск из Эстонии, признали власти республики. Сейчас в стране остается лишь незначительное количество американских военных — в основном речь идет об обслуживающих подразделениях. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что поддержка Европы утратила свою актуальность для Вашингтона. Почему Дональд Трамп бросает союзников и что это будет значить для России — в материале NEWS.ru.

Что известно о военных США в Эстонии

Эстонские СМИ со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах республики сообщают, что большая часть американских войск покинула республику. Это произошло на фоне планов Пентагона пересмотреть стратегию глобального размещения сил.

Согласно действующему договору о военном сотрудничестве между Эстонией и США, на территории балтийской страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Однако на сегодняшний день там осталась лишь небольшая часть персонала, обслуживающего военную технику.

Глава комиссии парламента Эстонии по гособороне Калев Стойческу рассказал, что американское командование «начало ротацию», реализация которой приостановлена до окончательного решения Штатов по военному присутствию в Европе. По словам чиновника, оно может быть принято в течение шести месяцев.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также подтвердил, что отвод сил связан с плановой летней ротацией, и уточнил: сроки возвращения подразделений пока неизвестны.

Почему США уходят из Прибалтики

Глава Пентагона Пит Хегсет в середине июня анонсировал масштабную ротацию воинского контингента США в Европе. По его словам, этот процесс может привести к значительному сокращению присутствия американских военных на континенте. Хегсет назвал происходящее «ревизией» и подчеркнул: ее цель — обеспечить передачу европейским странам лидирующей и основной роли в обеспечении их собственной безопасности. Для этого, считают в Вашингтоне, государства континента должны резко нарастить свои военные бюджеты, в то время как Штаты смогут переориентировать свои силы на другие потребности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в середине июня отмечал, что Альянс был в курсе планов Вашингтона по сокращению присутствия в Европе. Он выразил надежду, что в случае вооруженного конфликта на континенте американские войска предоставят европейским союзникам всю необходимую помощь.

Учения НАТО в Балтийском море Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru предположил, что для вывода американских войск из Прибалтики и Европы в целом есть три причины.

«Первая — они боятся предполагаемого скорого конфликта с Россией, поскольку у нее есть весь спектр новейших вооружений, а главное — большая, имеющая реальный боевой опыт армия. У Штатов таких войск нет», — заметил эксперт.

Вторая возможная причина, по его словам, — стремление Вашингтона сократить расходы на внешнюю политику. Перенджиев полагает, что Штаты уже не в состоянии «тащить на себе» весь блок НАТО, который к тому же не помогал американской армии на Ближнем Востоке.

«Третья причина — США хотят ослабить Европу, которая стала их экономическим конкурентом. А заодно и ослабить Россию, чей геополитический вес в последние годы заметно вырос», — добавил аналитик.

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что США сейчас переключаются на противостояние с Китаем — их главным геополитическим конкурентом.

«Они уже фактически начали войну с КНР, напав на Иран, чтобы лишить Пекин дешевой нефти и заодно одного из транзитных путей китайских товаров в Европу. В ближайшие годы США будут окружать Китай своими военными базами. А еще усиливать помощь противникам Китая — Филиппинам, Вьетнаму, Индии, Южной Корее, Японии и другим странам региона. Для реализации этой политики нужны серьезные ресурсы. Поэтому США и сокращают свое присутствие в Европе», — указал собеседник.

К чему стоит готовиться России

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что коллективный Запад, вероятно, разделился в борьбе со своими ключевыми противниками.

«Штаты сконцентрировались на Китае, Европа — на России», — считает Блохин.

Перенджиев в свою очередь уверен: для РФ уход американского контингента из Прибалтики — знак скорее плохой, чем хороший.

«Американцы уходят, чтобы не участвовать в войне с Россией, которую Европа явно готовит. Они в свое время заработали на Первой мировой войне, потом на Второй, сейчас хотят заработать на третьей», — напомнил эксперт.

Предполетная подготовка многоцелевого истребителя Су-27 морской авиации Военно-морского флота РФ Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Он не исключил, что Европа уже в ближайшие месяцы предпримет некие шаги для эскалации напряженности на континенте.

«Будет или прямое нападение, или провокация, на которую мы сможем ответить только военным путем. Например, попытка блокады Калининградской области или атаки БПЛА с территории Прибалтики. Да, Европа заталкивает нас в войну и — велика вероятность — с помощью прибалтов», — предположил Перенджиев.

По его словам, оппонентам РФ выгодно, чтобы у нее было как минимум два противника — Украина и НАТО.

«Вполне возможно, Европа начнет военные действия еще до того, как мы разгромим ВСУ. Поэтому наша задача сейчас — не забывать об этом и готовиться к возможному новому конфликту», — заключил Перенджиев.

Читайте также:

Кто взорвал «Северные потоки»: итоги дела, виновные, выплаты «Газпрому»

Дырявое небо Киева. Удары ВС РФ вскрыли беспомощность украинской ПВО

Выборы президента Украины: кто сменит Зеленского, что изменится для России