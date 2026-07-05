США практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии, в стране остались в основном обслуживающие подразделения, сообщает телерадиокомпания ERR. Отмечается, что на территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, летом американцы традиционно проводят ротацию войск, однако Таллин «пока не знает, сколько военнослужащих и какие подразделения» прибудут обратно.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что западные страны не смогли нанести России поражение в украинском конфликте, несмотря на имеющийся военный и промышленный потенциал. По его словам, поддерживающие Украину государства, включая страны НАТО, не смогли добиться поставленных целей.

До этого генсек Альянса Марк Рютте заявил, что главными препятствиями для НАТО являются перегруженность оборонных мощностей и нехватка возможностей для вербовки и обучения военных. По его словам, теперь, когда деньги поступают в Блок, оборонно-промышленная база наращивает производство, однако темпы освоения средств практически достигают предела.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Франции разрабатывают проект по созданию подразделения из роботов, управляемых с помощью искусственного интеллекта. В рамках инициативы Pendragon планируется заменить роту солдат машинами, координируемыми небольшой группой военных.