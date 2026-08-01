«Эта тема была его лейтмотивом»: Билан рассказал о знакомстве с Шатуновым Дима Билан рассказал, как научился у Шатунова защищать свои авторские права

Певец, заслуженный артист России, Дима Билан на своем шоу «Твой №1» исполнил культовую песню «Седая ночь» и рассказал корреспонденту NEWS.ru, что был знаком с ее создателем Юрой Шатуновым. Он признался, что перед одним из конкурсов «Новая Волна» они много говорили о правах собственности на свою музыку.

Шатунов настойчиво рекомендовал коллеге скрупулезно проверять все бумаги, связанные с правами на музыкальные произведения, и лично удостоверяться в каждой подписи. Дмитрий признался, что его собеседник в чем-то оказался прав.

Брошу намек, но больше говорить не буду. Я редко встречал людей, которые могут говорить прямо о том, что может тебя ждать, и вдруг в какой-то момент надломить. Это была его основная тема, лейтмотив буквально — ты смотрел документы? А чья подпись стояла? Твоя? Я начал копаться в документах, нашел свои подписи и еще десятки других, — поделился певец.

Ранее сообщалось, что Дима Билан исполнил песню «Седая ночь» Юрия Шатунова, начав с англоязычного ИИ-кавера. Перед исполнением певец рассказал о дружбе с Шатуновым, вспомнив его совет быть внимательным к людям. После этого он спел англоязычную версию, созданную нейросетью, а затем исполнил оригинал.