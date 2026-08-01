Юг Италии содрогнулся от сильнейших подземных толчков ORF: в Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

В Неаполе и его окрестностях на юге Италии произошло сильное землетрясение магнитудой 4,7, пишет издание ORF. По информации Национального института геофизики и вулканологии, толчки отчетливо ощущались по всему городу, особенно в районе Кампи Флегрей, где располагался эпицентр.

Министр по делам гражданской обороны Нелло Музумечи сообщил, что в результате происшествия пострадали как минимум четыре человека. Кроме того, несколько жилых зданий и церквей получили повреждения, а в некоторых частях города отключилось электричество. Власти также сообщили о повреждении водопровода, в связи с чем были организованы пункты сбора для жителей.

Порт Поццуоли был закрыт из-за глубоких трещин на подъездных путях к причалам, что вызвало опасения относительно безопасности. Администрация порта распорядилась приостановить все паромные рейсы, а движение поездов, включая высокоскоростные линии, временно прекращено для проведения проверок.

Также была временно закрыта линия метро. Директор Везувийской обсерватории Люсия Паппалардо предупредила, что в ближайшие дни возможны повторные подземные толчки, отметив рост сейсмической активности в Флегрейских полях за последние годы.

Ранее в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщили, что в Венесуэле близ города Валенсия произошли два мощных толчка магнитудой 6,2 и 7,1. Подземные колебания зафиксированы в 22:04 по местному времени (01:04 мск), эпицентр находился на глубине 35 км в районе крупного населенного пункта.