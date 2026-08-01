«Все, что захотим»: США заявили о своей возможности «обнести» Украину Трамп: США способны прийти на Украину и забрать почти все по сделке о редкоземах

Сделка США и Украины о редкоземельных металлах предоставляет Вашингтону практически неограниченный доступ к украинским ресурсам, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу. Он назвал это соглашение «очень хорошей сделкой».

У Украины очень богатая редкоземельными металлами земля. У нас есть подписанный контракт на редкоземельные металлы. Мы можем прийти туда в любое время и забрать практически все, что захотим. Это довольно хорошая сделка, — уточнил Трамп.

Документ был опубликован украинским кабмином 1 мая 2025 года и вызвал критику в Верховной раде. Тогда депутаты указывали на потерю экономического суверенитета Киева и отсутствие гарантий безопасности. Несмотря на это, Рада ратифицировала соглашение 8 мая, а президент Украины Владимир Зеленский утвердил его 12 мая.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский обратил внимание, что США всегда будут искать способы получения выгоды от сотрудничества с Украиной. По его словам, об этом как минимум сигнализирует соглашение о редкоземельных металлах, заключенное с Киевом. Второе — это продажа вооружения через Евросоюз. США экспортируют оружие странам ЕС, а затем те продают его уже ВСУ. Здесь, по мнению Дубравского, прослеживается экономическая подоплека