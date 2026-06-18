В Пентагоне раскрыли, что США будут требовать от союзников по НАТО

В Пентагоне раскрыли, что США будут требовать от союзников по НАТО Хегсет: США будут требовать от союзников по НАТО роста расходов на оборону

Соединенные Штаты намерены доводить до союзников по НАТО необходимость наращивания оборонных расходов как публично, так и в частном порядке, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Он отметил, что часть стран уже выполняет взятые на себя обязательства, однако другим требуется увеличить вложения, сообщает ТАСС.

Много обязательств [в сфере обороны] взято на саммите в Гааге. Многие страны им следуют, некоторым нужно делать больше. Мы будем откровенны в разговорах об этом как на публике, так и в частном порядке, — сказал Хегсет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях встречи министров обороны Альянса подтвердил, что сокращение численности войск США в Европе начнется без промедления. Он выразил надежду, что в случае вооруженного конфликта и активации пятой статьи Вашингтон предоставит европейским союзникам всю возможную помощь.

До этого стало известно, что Европа останется без обещанных США ракет Tomahawk, полноценной альтернативы которым по дальности у европейских стран нет. По данным телеканала CNN, глава Пентагона Хегсет уже утвердил соответствующий меморандум. Документ предусматривает отмену будущей переброски в Германию батальона, который специализируется на запуске дальнобойных ракет и артиллерийских снарядов.