Хегсет «кинул» Европу и без Tomahawk Глава МО США Хегсет подписал меморандум и лишил Европу обещанных ракет Tomahawk

Европа останется без обещанных США ракет Tomahawk, полноценной альтернативы которым по дальности у европейских стран нет, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, глава Пентагона Пит Хегсет уже утвердил соответствующий меморандум.

Документ предусматривает отмену будущей переброски в Германию батальона, который специализируется на запуске дальнобойных ракет и артиллерийских снарядов. Кроме того, распоряжение предполагает вывод из Европы командования, отвечавшего за данные возможности.

Также было принято решение отменить плановую ротацию 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии. Подразделение должно было пройти через Польшу, страны Балтии и Румынию. Часть военнослужащих этой бригады уже находилась на европейской территории, однако теперь им предписано вернуться в Соединенные Штаты.

Подготовленные Пентагоном тезисы для прессы напрямую увязывают принятое решение с недовольством в адрес Европы, в особенности Германии. Европейские государства не оказали поддержку США в момент, когда Вашингтон в ней нуждался, а недавние заявления Германии были названы неуместными и контрпродуктивными.

Ранее депутаты бундестага от Левой партии предложили запретить размещение американских баллистических ракет, включая Tomahawk, на территории Германии. Парламентарии выступили с призывом к правительству ФРГ остановить нарастающую спираль эскалации в отношениях между Россией и США.