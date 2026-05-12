В США отложили решение по продаже вооружений Тайваню Хегсет: Трамп примет решение о поставках оружия Тайваню после визита в КНР

Решение о возможных поставках американского вооружения Тайваню будет принято президентом США Дональдом Трампом после его предстоящего визита в Китай, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях. Так он ответил на вопрос о планах по дальнейшей продаже вооружения острову.

Президент сейчас собирается в поездку, и я буду его сопровождать. Он будет принимать все решения, связанные с этим, — сказал Хегсет.

Ранее Трамп на брифинге пообещал обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж оружия Тайваню. Политик посетит Китай с официальным визитом 13–15 мая.

До этого стало известно, что США усиливают давление на Китай во время подготовки визита Трампа в Пекин. Так, после серии взаимных претензий администрация Трампа ввела санкции против трех китайских компаний, которые, по версии американцев, передавали Ирану спутниковые снимки. Американская сторона считает, что Китай поставляет Тегерану компоненты для производства беспилотников. В Пентагоне опасаются, что затяжное противостояние с Ираном способно усилить позиции Си Цзиньпина на переговорах с Вашингтоном.