12 мая 2026 в 11:19

Появились кадры с первым пилотируемым трансформером за $574 тысяч

Китайская компания Unitree Robotics показала на своем YouTube-канале пилотируемого робота-трансформера GD01. Разработчики называют его первым в мире устройством подобного типа, готовым к массовому производству.

Железный гигант более чем вдвое выше взрослого человека и способен передвигаться как на двух, так и на четырех конечностях. Кроме того, робот может менять положение корпуса с вертикального на горизонтальное. Внутри конструкции оборудована кабина для пилота. На опубликованных кадрах внутри трансформера находился глава компании Ван Синсин.

Стоимость GD01 оценивается в $574 тыс. (44 млн рублей). Вес робота вместе с пилотом составляет около 500 килограммов. На видео машина одним ударом руки опрокинула стену из строительных блоков.

Ранее сообщалось, что первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге. Он позволяет водителю заправлять машину топливом, не выходя из нее. Автолюбителю достаточно оплатить топливо по QR-коду и дождаться, когда устройство завершит заправку. Благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот «видит» бак, откручивает крышку и сам вставляет пистолет.

