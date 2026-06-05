На подлете к Москве уничтожено уже 11 дронов

На подлете к Москве уничтожено уже 11 дронов Собянин: еще два дрона сбиты на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще двух вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Эти два дрона стали десятым и одиннадцатым за текущие сутки.

Отражена атака еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее градоначальник сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили девятый с начала суток украинский беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. По его словам, на место падения обломков прибыли экстренные службы.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников на подлете к городу. По его данным, аппараты были уничтожены в районах Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.

Прежде в Минобороны России сообщали, что за неделю сбили 47 управляемых авиабомб. По данным ведомства, также были ликвидированы 3084 украинских беспилотника самолетного типа.