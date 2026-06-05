Слабый ветер, грозы и тропическая жара до +27: погода в Москве в выходные

Слабый ветер, грозы и тропическая жара до +27: погода в Москве в выходные

В выходные дни в Москве воздух прогреется до климатической нормы июля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 6 и 7 июня?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в субботу и воскресенье столбики термометров в Москве поднимутся до +27 градусов в дневные часы.

«В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода! В Москве будет „миллион на миллион“ — солнечно, сухо и тепло. По ночам — от +10 до +13 градусов, после полудня — от +24 до +27 градусов. В начале следующей недели также малооблачно, до +25–28 градусов», — отметил он.

По данным метеосервисов, в российской столице ночью в субботу, 6 июня, столбики термометров не опустятся ниже +16–18 градусов, в центре мегаполиса — до +19 градусов. Атмосферное давление плавно поползет вниз до 746 мм ртутного столба. Утром воздух прогреется до +24–27 градусов. Влажность резко вырастет до 70–75%, создав ощущение тропической парилки. Днем столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Возможны кратковременные осадки и грозы.

В воскресенье, 7 июня, ночь ожидается около +15 градусов. Днем небо прояснится. Воздух прогреется до +25 градусов. Сильных осадков синоптики не обещают. Давление закрепится на высоких отметках 755–758 мм ртутного столба. Возможны небольшие грозы. Ветер будет слабым.

Когда в Москве начнется купальный сезон

Купальный сезон в Центральной России может открыться уже к следующим выходным, заявил Евгений Тишковец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Температура воды сейчас составляет от +15 до +18 градусов (например, в Москве-реке у города Звенигород +17 градусов). В ближайшую пятидневку в столичном регионе сохранится благоприятная солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до +24–29 градусов. На каждый плюс 1 градус роста среднесуточной температуры воздуха в тихом мелководье и прибрежной зоне вода, ввиду ее высокой теплоемкости — она в четыре раза выше, чем у воздуха, — будет прогреваться с запаздыванием примерно со скоростью 0,3–0,5 градуса в сутки. Таким образом, уже в ближайшие выходные на отдельных водоемах Подмосковья ожидается безопасная с медицинской точки зрения для купания температура воды — от +18 до +19 градусов. Так что первые смельчаки могут попробовать открыть купальный сезон, а вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания в течение следующей недели! Оптимальное время первого купания — не более 10–15 минут», — пояснил он.

Синоптик напомнил, что необходимо дождаться, когда вода и воздух прогреются до рекомендуемых температур в зависимости от возраста и состояния здоровья.

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