Собянин раскрыл долю беспилотников, которые преодолели столичную ПВО

Количество беспилотников ВСУ, которым удалось пролететь сквозь все рубежи столичной системы противовоздушной обороны, не превысило и тысячной доли процента, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на полях ПМЭФ. По его словам, которые приводит РБК, эффективность ПВО находится на высочайшем уровне по сравнению с другими странами.

Сегодня количество беспилотников, которые пролетели через систему противовоздушной обороны всех рубежей Москвы, составляет одну тысячную процента. Эффективность работы ПВО — высочайшая по сравнению со всеми другими странами, за что я очень благодарен министерству обороны, вооруженным силам, которые очень ответственно подходят к своей работе, — отметил Собянин.

Ранее градоначальник сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили девятый с начала суток украинский беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. По его словам, на место падения обломков прибыли экстренные службы.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников на подлете к городу. По его данным, аппараты были уничтожены в районах Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.