Председатель ВТП ответил, вернутся ли в Россию немецкие бренды Председатель ВТП Шепп: в ближайшие пять лет немецкие бренды не вернутся в Россию

В ближайшие пять лет немецкие бренды не вернутся в Россию, рассказал Lenta.ru председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что на работу брендов влияет геополитическая обстановка.

[В 2022 году] большая часть компаний и брендов наверняка жалели, что быстро покинули российский рынок, — заявил Шепп.

Председатель ВТП подчеркнул, что для компаний важна стабильность. По его словам, урегулирование конфликта на Украине могло бы поспособствовать возвращению брендов на российский рынок.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Россия допускает возвращение иностранных брендов, которые покинули рынок. По его словам, такое разрешение могут получить компании, которые не будут мешать.