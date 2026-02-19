Медведев допустил возвращение брендов с одной оговоркой Медведев допустил возвращение иностранных брендов, если они не будут мешать

Россия допускает возвращение иностранных брендов, которые покинули рынок, заявил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе встречи с рабочими завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. По его словам, такое разрешение могут получить компании, которые не будут мешать, передает РИА Новости.

Пустим или вернем только тех, кто нам не будет мешать, — сказал Медведев.

Он также прокомментировал соседство России со странами НАТО. По мнению Медведева, такой сценарий создает постоянную угрозу безопасности. Зампред Совбеза подчеркнул, что при наличии территориальных споров риск прямого военного конфликта становится системным.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что американские компании хотят вернуться на российский рынок. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, как в дальнейшем будет развиваться экономическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.