Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:34

Медведев допустил возвращение брендов с одной оговоркой

Медведев допустил возвращение иностранных брендов, если они не будут мешать

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия допускает возвращение иностранных брендов, которые покинули рынок, заявил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе встречи с рабочими завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. По его словам, такое разрешение могут получить компании, которые не будут мешать, передает РИА Новости.

Пустим или вернем только тех, кто нам не будет мешать, — сказал Медведев.

Он также прокомментировал соседство России со странами НАТО. По мнению Медведева, такой сценарий создает постоянную угрозу безопасности. Зампред Совбеза подчеркнул, что при наличии территориальных споров риск прямого военного конфликта становится системным.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что американские компании хотят вернуться на российский рынок. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, как в дальнейшем будет развиваться экономическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

Дмитрий Медведев
Россия
бренды
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.