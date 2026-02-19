Зимняя Олимпиада — 2026
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения

Психолог Идзиковский: с возрастом люди входят в отношения с опаской

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С возрастом сложнее заводить отношения, так как человек с большой долей вероятности уже сталкивался с трудностями, считает психолог Евгений Идзиковский. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что количество потенциальных партнеров быстрее исчерпывается, так как люди зачастую вращаются в одном и том же кругу.

Если обжечься, то потом входишь в отношения с опаской. И чем мы старше, тем сложнее заводить новые социальные связи. Вращаясь в одном и том же кругу, количество потенциальных партнеров быстро исчерпывается. Чтобы найти новое, нужно прийти туда, где есть новые люди, — пояснил психолог.

Он обратил внимание, что с возрастом растет цинизм. По мнению специалиста, это может мешать начать новые отношения.

Профессиональная сваха Галина Карасева ранее предупредила, что не только женщины ходят на свидания ради вкусной еды, этим грешат и современные мужчины. По ее словам, такие кавалеры часто строят из себя богатых и успешных, а потом сбегают из ресторана не заплатив.

отношения
психологи
психология
чувства
