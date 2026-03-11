Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 13:18

Психолог посоветовал, как подготовить ребенка к пополнению в семье

Психолог Громов: родители должны первыми поднять тему пополнения в семье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Родители должны первыми поднять тему пополнения в семье в беседе с ребенком, предупредил детский психолог Сергей Громов. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что не надо дожидаться, пока этот вопрос захотят обсудить сами дети. Он уточнил, что после рождения младенца важно сохранить личные границы остальных членов семьи.

Разговор о пополнении в семье, о появлении братика или сестры должен быть превентивным, то есть опережающим. Мы наперед начинаем предупреждать ребенка о том, что в семье будут те самые изменения. Это самый первый и базовый шаг — начать разговор с ребенком, до того, как он сам предложит эту тему, — пояснил специалист.

Психолог обратил внимание, что страхи в такой ситуации являются неотъемлемой частью, даже если новость принята позитивно. По его словам, ребенок в любом случае будет переживать по поводу предстоящих изменений.

Ранее старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Анастасия Луговая заявила, что ребенка можно оставлять одного с бабушкой примерно с полутора лет. Она посоветовала начать с коротких визитов в выходные.

