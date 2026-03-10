Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта

Психолог Рязанцев посоветовал покричать для успокоения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чтобы успокоиться во время конфликта, можно покричать, посоветовал психолог-конфликтолог Константин Рязанцев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что сделать это нужно не при собеседнике — лучше отойти за угол. По его словам, такая стратегия поможет вернуть спор в конструктивное русло.

Проораться нужно, когда вас обидели: вышли на берег моря или за угол, проорались, успокоились и вышли в конструктивное русло, — объяснил Рязанцев.

Как уточнил психолог, крик становится способом снять напряжение. При этом, предупредил Рязанцев, в самом конфликте повышенный тон будет работать против того, кто так разговаривает. Он обратил внимание, что кричащий человек теряет контроль и может стать легкой мишенью для манипуляций.

Психолог-консультант Кристина Гундлах ранее рассказала, что бороться с весенней разбитостью и хандрой следует при помощи физической активности. По ее словам, даже легкая зарядка дома может значительно улучшить настроение.

