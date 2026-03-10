Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:35

Психолог раскрыла секрет преодоления весенней хандры

Психолог Гундлах призвала заниматься спортом для борьбы с весенней хандрой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бороться с весенней разбитостью и хандрой следует при помощи физической активности, пояснила NEWS.ru психолог-консультант Кристина Гундлах. По ее словам, даже легкая зарядка дома может значительно улучшить настроение.

Одна из причин зимней усталости заключается в том, что мы меньше двигаемся. А движение связано с дофамином — веществом в мозге, которое отвечает за чувство энергии и мотивации. Поэтому даже небольшая физическая активность — зарядка дома или 10–15 минут на дорожке в спортзале — может заметно улучшить настроение, — пояснила Гундлах.

Она также отметила, что на настроение в конце зимы влияет недостаток дневного света. По этой причине Гундлах посоветовала выходить на улицу в обеденный перерыв, это поможет восстановить биологические ритмы и почувствовать больше бодрости.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что в межсезонье могут обостриться хронические заболевания. По ее словам, в начале весны не исключены постоянная сонливость или, напротив, бессонница, головные боли, апатия и сниженное настроение.

весна
депрессия
психологи
хандра
спорт
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журова высказалась о золотой медали Багиян на Паралимпийских играх
Стало известно, как потепление отразится на ведении боевых действий ВС РФ
Крушение Су-27 и внезапная операция в Одессе: новости СВО на вечер 10 марта
Булыкин объяснил провал лидеров в 20-м туре РПЛ
Звезда «Ворониных» удивил поклонников результатами экстремального похудения
Макрон вновь соберет совет обороны Франции по ситуации вокруг Ирана
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.