Психолог раскрыла секрет преодоления весенней хандры

Бороться с весенней разбитостью и хандрой следует при помощи физической активности, пояснила NEWS.ru психолог-консультант Кристина Гундлах. По ее словам, даже легкая зарядка дома может значительно улучшить настроение.

Одна из причин зимней усталости заключается в том, что мы меньше двигаемся. А движение связано с дофамином — веществом в мозге, которое отвечает за чувство энергии и мотивации. Поэтому даже небольшая физическая активность — зарядка дома или 10–15 минут на дорожке в спортзале — может заметно улучшить настроение, — пояснила Гундлах.

Она также отметила, что на настроение в конце зимы влияет недостаток дневного света. По этой причине Гундлах посоветовала выходить на улицу в обеденный перерыв, это поможет восстановить биологические ритмы и почувствовать больше бодрости.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что в межсезонье могут обостриться хронические заболевания. По ее словам, в начале весны не исключены постоянная сонливость или, напротив, бессонница, головные боли, апатия и сниженное настроение.