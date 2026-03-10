Суд вынес приговор украинской журналистке за нападение на посла России

Московский городской суд вынес заочный приговор украинской журналистке Ирине Земляне, признав ее виновной в нападении на посла РФ в Польше, сообщили в Генпрокуратуре РФ. Фигурантке назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Суд установил, что 9 мая 2022 года в Варшаве Земляна вместе с другими лицами напала на дипломата Сергея Андреева. Инцидент произошел у мемориала «Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве» во время церемонии возложения венков.

Нападавшие заблокировали проход послу и членам его делегации к памятнику, после чего плеснули в Андреева красной жидкостью, сорвали с него очки для зрения и георгиевскую ленту. Свои действия подсудимая и иные соучастники сопровождали оскорблениями экстремистского характера, — сказано в сообщении.

Кроме того, в мае 2022 года и марте 2024 года журналистка разместила в соцсетях публикации с ложной информацией о действиях российских военных в ходе СВО. Суд признал ее виновной по нескольким статьям, включая нападение на представителя иностранного государства и возбуждение ненависти. Помимо основного срока, суд запретил ей на четыре года администрировать сайты и работать в сфере СМИ.

Ранее сообщалось, что СК РФ окончил следствие по уголовному делу в отношении Земляны. Она объявлена в международный розыск, суд заочно принял решение взять ее под стражу.