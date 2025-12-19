Новый год-2026
СК завершил расследование дела о нападении на посла России в Польше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданки Украины Ирины Земляны, обвиняемой в нападении на посла России в Польше в 2022 году, сообщили в пресс-службе СК РФ. Председателю ведомства Александру Бастрыкину доложено о завершении расследования.

А. И. Бастрыкину доложено о завершении расследования уголовного дела по обвинению гражданки Украины Ирины Земляны (внесена в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, 9 мая 2022 года по мотивам политической и идеологической ненависти она напала на посла Российской Федерации в Республике Польша и выплеснула ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, — говорится в сообщении.

Установлено, что Земляна распространила заведомо ложные данные об использовании ВС России. Украинка объявлена в международный розыск, суд заочно принял решение взять ее под стражу.

Ранее Бастрыкин заявил, что ущерб 41 региону России после обстрелов со стороны Украины составил около 600 млрд рублей. По его словам, российская сторона намерена добиваться его возмещения.

