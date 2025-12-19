СК завершил расследование дела о нападении на посла России в Польше

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданки Украины Ирины Земляны, обвиняемой в нападении на посла России в Польше в 2022 году, сообщили в пресс-службе СК РФ. Председателю ведомства Александру Бастрыкину доложено о завершении расследования.

А. И. Бастрыкину доложено о завершении расследования уголовного дела по обвинению гражданки Украины Ирины Земляны (внесена в перечень террористов и экстремистов). По данным следствия, 9 мая 2022 года по мотивам политической и идеологической ненависти она напала на посла Российской Федерации в Республике Польша и выплеснула ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, — говорится в сообщении.

Установлено, что Земляна распространила заведомо ложные данные об использовании ВС России. Украинка объявлена в международный розыск, суд заочно принял решение взять ее под стражу.

