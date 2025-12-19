Новый год-2026
19 декабря 2025 в 13:21

Педофильский экспорт: россиянка просит спасти ее дочь в Иране от растления

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россиянка вместе с малолетней дочерью скрывается от мужа в Тегеране. Против мужчины в России было заведено дело о педофилии. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Восточная сказка в Петербурге

Семь лет назад жительница Санкт-Петербурга Галина Мобарханкасма познакомилась в социальных сетях с иранцем по имени Али. Мужчина переехал в Россию и вскоре сделал россиянке предложение.

Спустя год семейной жизни у пары родилась дочь. В то же время во время ссор супруг начал бить женщину. После он раскаивался и просил его простить, умолял не разрушать семью. Женщина долгое время терпела насилие, но все изменилось, когда она заподозрила у мужа сексуальный интерес к их маленькой дочери, пишет Telegram-канал Baza.

Отдаст дочку в девять лет педофилу

Осознав угрозу для ребенка, Галина подала заявление в Следственный комитет и инициировала развод. В ответ Али жестоко избил жену.

Пока женщина проходила лечение в больнице, он тайно вывез шестилетнюю дочку в Иран. Галина немедленно последовала за ними, пытаясь вернуть ребенка, но Али отказался идти на контакт. Более того, он заявил, что по достижении девочкой девяти лет с согласия местных старейшин выдаст ее замуж — и таким образом «разбогатеет».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы спасти дочь, Галина пошла на хитрость. Она связалась с мужем и дала понять, что хочет вернуться к нему. Али поверил, предложил продать все имущество в России и переехать в Иран навсегда, чтобы жить по законам шариата.

Воспользовавшись моментом, когда ей удалось остаться с дочерью наедине, Галина сбежала и с тех пор скрывается с девочкой в Тегеране.

Вывезти из Ирана невозможно

По иранским законам, ребенок до 18 лет не может покинуть страну без письменного разрешения отца, которого Али, разумеется, давать не собирается. Между тем, в России против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери.

Помочь Галине пытается российский правозащитник, член Общественной палаты Иван Мельников: он направил официальные обращения в Министерства иностранных дел России и Ирана, надеясь на дипломатическое вмешательство для спасения девочки.

«Хотела бы попросить вас исполнить желание моей маленькой дочери в эти предновогодние праздники и вернуться в Россию. Я не понаслышке знаю, что такое материнское и детское горе. Я ездила с гуманитарной помощью в 2015 году в Донецк. Но законы Ирана таковы, что мы скитаемся по стране уже два года и ничего не можем с этим сделать. Даже если все законы России будут на моей стороне, то Иран все равно ничего делать не будет, несмотря на то, что на Али заведено дело по гнусной статье», — жалуется Галина в обращении к общественнику.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщина опасается, что супруг окажется безнаказанным. Свое решение вступить с ним в брак Галина называет ошибкой, но при этом добавляет: «Без этой ошибки не было бы моей дочери».

Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
