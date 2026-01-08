Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа

Начавшиеся протесты в США не приведут к таким же серьезным последствиям для президента Дональда Трампа, как в 2020 году, когда полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, поделился мнением с NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал новость о том, что в Миннеаполисе начались беспорядки из-за гибели женщины в ходе операции Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

У Трампа сейчас гораздо лучше контроль над силовыми структурами и над судебной властью. Я думаю, что уровень либерализма по отношению к нынешним протестам будет сильно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, в ситуации с Джорджем Флойдом напирали на то, что к нему было неоправданное насилие из-за расового фактора. Но в данном случае сотрудник миграционной службы, который стрелял в женщину, не мог знать, что она ЛГБТ-активистка (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также по видео, снятым в момент происшествия, видно, что она явно отказывалась выполнять распоряжения представителей закона, — отметил Минченко.

Действительно ли убитая создавала угрозу жизни и здоровью конкретного сотрудника, который ее застрелил, — это вопрос внутреннего расследования, добавил политолог. По его словам, власти вполне могут возбудить дело в контексте покушения на федерального служащего.

Тут же это накладывается еще на одну историю, а именно на массовое мошенничество губернатора Миннесоты Тима Уолза, который был кандидатом в вице-президенты у Камалы Харрис от Демократической партии. В общем, здесь комплексная история, но пока я делаю вывод, что масштаб событий не будет таким критическим, как в 2022 году. И для США, и для Трампа лично. Он ведь начал преследовать тех, кто финансировал движение Black Lives Mattes. То есть началась заблаговременная работа против тех игроков, которые раздували и организовывали протесты в прошлом, — заключил Минченко.

Ранее сообщалось, что в Иране массовые протесты охватили 92 города в 27 провинциях. За последние дни акции зафиксированы в 285 локациях. По данным правозащитников, задержаны около 2000 человек, а число погибших достигло 36, среди них четверо несовершеннолетних и двое полицейских.