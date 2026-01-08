Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 17:11

Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа

Политолог Минченко: карьера Трампа не пострадает из-за массовых протестов в США

Акция протеста в Нью-Йорке Акция протеста в Нью-Йорке Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Начавшиеся протесты в США не приведут к таким же серьезным последствиям для президента Дональда Трампа, как в 2020 году, когда полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, поделился мнением с NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал новость о том, что в Миннеаполисе начались беспорядки из-за гибели женщины в ходе операции Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

У Трампа сейчас гораздо лучше контроль над силовыми структурами и над судебной властью. Я думаю, что уровень либерализма по отношению к нынешним протестам будет сильно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, в ситуации с Джорджем Флойдом напирали на то, что к нему было неоправданное насилие из-за расового фактора. Но в данном случае сотрудник миграционной службы, который стрелял в женщину, не мог знать, что она ЛГБТ-активистка (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также по видео, снятым в момент происшествия, видно, что она явно отказывалась выполнять распоряжения представителей закона, — отметил Минченко.

Действительно ли убитая создавала угрозу жизни и здоровью конкретного сотрудника, который ее застрелил, — это вопрос внутреннего расследования, добавил политолог. По его словам, власти вполне могут возбудить дело в контексте покушения на федерального служащего.

Тут же это накладывается еще на одну историю, а именно на массовое мошенничество губернатора Миннесоты Тима Уолза, который был кандидатом в вице-президенты у Камалы Харрис от Демократической партии. В общем, здесь комплексная история, но пока я делаю вывод, что масштаб событий не будет таким критическим, как в 2022 году. И для США, и для Трампа лично. Он ведь начал преследовать тех, кто финансировал движение Black Lives Mattes. То есть началась заблаговременная работа против тех игроков, которые раздували и организовывали протесты в прошлом, — заключил Минченко.

Ранее сообщалось, что в Иране массовые протесты охватили 92 города в 27 провинциях. За последние дни акции зафиксированы в 285 локациях. По данным правозащитников, задержаны около 2000 человек, а число погибших достигло 36, среди них четверо несовершеннолетних и двое полицейских.

США
Дональд Трамп
протесты
политологи
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Паром с пассажирами и автомобилями застрял в Мраморном море
Вице-президент США неожиданно обратился к любителям наркотиков
Подавший сигнал бедствия самолет совершил посадку
Появились подробности о подавшем сигнал бедствия рейсе Москва — Дубай
Обмен Касаткина на Винатье попал на видео
Погода в Москве в пятницу, 9 января: ждать ли сильной метели и мороза
«Невозможно без согласия России»: Мерц объяснил принцип поддержки Киева
Джим Роджерс распродал все акции США и вложил деньги в активы Узбекистана
Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии
Россиянин покакал в штаны прямо в самолете и «задушил» пассажиров
В РФ начала действовать повышенная ставка НДФЛ для одной категории граждан
Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа
Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Стало известно, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Ученый раскрыл, стоит ли опасаться электрической бури из космоса
Путин решил судьбу баскетболиста Касаткина после тюрьмы во Франции
В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе
ФСБ раскрыла подробности возвращения Касаткина на родину
Жесткая авария в Удмуртии унесла жизни двух человек
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.