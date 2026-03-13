Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 01:47

Биометрическую оплату проезда ввели на всех станциях метро Петербурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На всех станциях метро Санкт-Петербурга теперь можно оплатить проезд по биометрии, сообщил городской комитет по транспорту. Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Вадим Арсеньев сказал, что такое решение стало альтернативой для традиционных способов пройти к поездам.

Тестирование оборудования стартовало в ноябре 2024 года. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что сервис стал по-настоящему доступным для каждого пассажира. С 31 января 2026 года биометрические терминалы работают на всех 87 вестибюлях станций метрополитена, — отметил он.

Предполагается также, что в будущем будет разработан способ офлайн-авторизации платежей для повышения стабильности работы турникетов. Это рассматривается как способ сохранить комфорт поездки при перебоях связи.

Ранее выяснилось, что жителям Москвы, пользующимся городским наземным транспортом, уже скоро станет доступна оплата проезда по биометрии. Мэр столицы Сергей Собянин добавил, что система также будет внедрена на всех станциях МЦД. Ожидается, что такая опция появится в 2026 году.

До этого заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев заявил, что при использовании биометрии во время сделок нет возможности выяснить предысторию недвижимости. Он отметил, что также нельзя выяснить, не совершает ли продавец сделку под давлением и угрозами.

метро
Санкт-Петербург
станции
биометрия
