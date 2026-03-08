Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 16:24

Рабочий нашел под землей кассеты с записями «Хоббита»

В Британии обходчик путей нашел под рельсами кассеты с записями «Хоббита»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании рабочий обнаружил под землей у железнодорожных путей аудиозапись сказки «Хоббит, или Туда и обратно», сообщает What's The Jam. Обходчик путей метрополитена Тайна и Уира Роб Кокрейн нашел в Ньюкасле четыре аудиокассеты с постановкой культовой книги Джона Толкиена.

Мы с коллегами шли вдоль путей метро, и я краем глаза заметил что-то у контактного рельса. Я подошел ближе и увидел золотистую коробку кассеты под щебенкой, — рассказал британец.

Найденные кассеты содержат радиопостановку «Хоббита», записанную для «Би-би-си» в 1968 году. На пленке ее выпустили в конце 1980-х. Кокрейн признался, что это самое неожиданное место для такой находки.

Рабочий предположил, что кассеты оказались на поверхности после недавнего ремонта путей. При этом остается загадкой, кто и зачем закопал их рядом с железнодорожными путями.

Ранее Житель США Дэн Востерс нашел пропавшее 48 лет назад кольцо жены. По его словам, украшение пропало через семь месяцев после свадьбы во время работы в огороде.

метро
сказки
Великобритания
находки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи проиграли борьбу за жизнь девушки после удара глыбы льда по голове
Лерчек приняла неожиданное решение после операции в онкореанимации
Недоступные Patriot и потеря важнейшего союза: новости СВО на вечер 8 марта
Нетаньяху мог атаковать Иран даже в одиночку
Власти Ирана сохранят память о детях, погибших от удара США по школе
Мужчины изнасиловали 90-летнюю женщину до разрыва органов
КСИР пообещал Трампу удар возмездия в ближайшее время
Qatar Airways совершит вывозной рейс из Дохи в Москву 9 марта
Иран попросил Россию помочь в урегулировании конфликта
Раскрыта роль искусственного интеллекта в войне США против Ирана
Школы и сотни домов замерзают в Хабаровске
Удар трехтонной бомбы ВС России привел к гробовой тишине в эфире ВСУ
«Новая фаза»: в Иране заявили о химической войне
Отказ от алкоголя, долги, конфликт с Пугачевой: как живет Стас Михайлов
Песков раскрыл, кому Киев адресовал подрыв «Северного потока»
В ОАЭ ответили на сообщения об атаке на Иран
Рабочий нашел под землей кассеты с записями «Хоббита»
В США сделали мрачный прогноз по войне с Ираном
Политолог назвал важные для Украины шаги на фоне войны на Ближнем Востоке
Россиянка показала свой лучший результат после допуска на Кубок мира
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.