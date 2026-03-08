Рабочий нашел под землей кассеты с записями «Хоббита» В Британии обходчик путей нашел под рельсами кассеты с записями «Хоббита»

В Великобритании рабочий обнаружил под землей у железнодорожных путей аудиозапись сказки «Хоббит, или Туда и обратно», сообщает What's The Jam. Обходчик путей метрополитена Тайна и Уира Роб Кокрейн нашел в Ньюкасле четыре аудиокассеты с постановкой культовой книги Джона Толкиена.

Мы с коллегами шли вдоль путей метро, и я краем глаза заметил что-то у контактного рельса. Я подошел ближе и увидел золотистую коробку кассеты под щебенкой, — рассказал британец.

Найденные кассеты содержат радиопостановку «Хоббита», записанную для «Би-би-си» в 1968 году. На пленке ее выпустили в конце 1980-х. Кокрейн признался, что это самое неожиданное место для такой находки.

Рабочий предположил, что кассеты оказались на поверхности после недавнего ремонта путей. При этом остается загадкой, кто и зачем закопал их рядом с железнодорожными путями.

Ранее Житель США Дэн Востерс нашел пропавшее 48 лет назад кольцо жены. По его словам, украшение пропало через семь месяцев после свадьбы во время работы в огороде.