Мужчина нашел обручальное кольцо жены спустя 48 лет после потери

Житель США Дэн Востерс нашел пропавшее 48 лет назад кольцо жены, передает WBAY. По его словам, украшение пропало через семь месяцев после свадьбы во время работы в огороде.
Вместе с сыном они обследовали территорию с помощью металлоискателя и нашли драгоценное украшение. Кольцо было обнаружено в земле и торжественно вручено жене на праздник.
Ранее российская альпинистка Алиса Ведерникова сделала на пике Ленина уникальную находку — она обнаружила фотоаппарат, пролежавший в горах 17 лет. Девушка поделилась этой историей в своих социальных сетях и нашла владелицу камеры. Фотоаппарат лежал на высоте 4400 метров.
До этого в Ленинградской области при проведении земляных работ были найдены восемь авиабомб ФАБ-100 и 102 противотанковые мины времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили недалеко от железнодорожной платформы 44-й километр в Тосненском районе. Специалисты извлекли взрывоопасные предметы из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон, где уничтожили.
Кроме того, на востоке Лондона рабочие обнаружили гигантскую жировую пробку в канализационной системе. Ее вес, по предварительным оценкам, составляет около 100 тонн, а длина — 100 метров.