16 января 2026 в 23:12

Мужчина нашел обручальное кольцо жены спустя 48 лет после потери

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель США Дэн Востерс нашел пропавшее 48 лет назад кольцо жены, передает WBAY. По его словам, украшение пропало через семь месяцев после свадьбы во время работы в огороде.

Вместе с сыном они обследовали территорию с помощью металлоискателя и нашли драгоценное украшение. Кольцо было обнаружено в земле и торжественно вручено жене на праздник.

Ранее российская альпинистка Алиса Ведерникова сделала на пике Ленина уникальную находку — она обнаружила фотоаппарат, пролежавший в горах 17 лет. Девушка поделилась этой историей в своих социальных сетях и нашла владелицу камеры. Фотоаппарат лежал на высоте 4400 метров.

До этого в Ленинградской области при проведении земляных работ были найдены восемь авиабомб ФАБ-100 и 102 противотанковые мины времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили недалеко от железнодорожной платформы 44-й километр в Тосненском районе. Специалисты извлекли взрывоопасные предметы из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон, где уничтожили.

Кроме того, на востоке Лондона рабочие обнаружили гигантскую жировую пробку в канализационной системе. Ее вес, по предварительным оценкам, составляет около 100 тонн, а длина — 100 метров.

