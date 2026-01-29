Зимняя Олимпиада — 2026
Певица Елка намекнула фанатам на тайную свадьбу

Елка косвенно объявила о своем замужестве, показав обручальное кольцо

Певица Елка Певица Елка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Популярная российская певица Елка (Елизавета Иванцив) косвенно объявила о своем замужестве в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артистка поделилась радостной новостью, опубликовав видео, на котором демонстрирует обручальное кольцо.

Лицо избранника певица предпочла скрыть, что соответствует ее принципу не афишировать личную жизнь. В опубликованном ролике Елка гуляет с возлюбленным на фоне зимнего пейзажа. В конце кадров певица показывает руку с обручальным кольцом, давая понять поклонникам о произошедшем событии.

Подписчики и коллеги в комментариях тепло поздравили артистку. Они отметили, что им приятно видеть ее счастливой и что она нашла «именно того человека, который ей нужен».

Для певицы это не первый брак. В 2010 году Елка тайно выходила замуж за Сергея Астахова, с которым познакомилась еще в юности. Официального заявления об их разводе не последовало, однако в 2016 году совместные фотографии пары исчезли из социальных сетей Иванцив.

До этого длительные отношения связывали Елку с Василием Крайняном, участником команды КВН «Палата № 6». Их роман продлился семь лет и завершился после переезда певицы в Москву.

Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева опубликовала фотографию в свадебном платье, но никаких подробностей раскрывать не стала. На снимке в своих социальных сетях она позирует в свадебном салоне.

Певица Елка намекнула фанатам на тайную свадьбу
