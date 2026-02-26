Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 13:57

Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза

Ювелир Изнова: из-за мороза могут треснуть кольца с природными камнями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Природные камни в кольцах могут треснуть из-за мороза, рассказала LIFE.ru категорийный директор магазина ювелирных изделий Таисия Изнова. Она отметила, что металлы редко трескаются из-за холода.

Гораздо уязвимее камни с природными включениями, слоями или микротрещинами. При резком охлаждении и нагреве внутри камня возникает напряжение. Со временем это вызывает трещины, помутнение или ослабление крепления в оправе, — рассказала Изнова.

Ювелир объяснила, что наиболее уязвимыми камнями являются изумруд, опал, топаз, жемчуг, янтарь и коралл. Она отметила, что резкий перепад температуры более опасен, чем обычное воздействие мороза.

Ранее ювелир Акоп Овсепян рассказал, что подлинность изделий из золота, платины или серебра можно проверить только по информации на ярлыке. Он отметил, что определить подделку на глаз простому покупателю достаточно сложно.

ювелиры
кольца
камни
морозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, как получить выплату за травму ребенка на детской площадке
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала загадочное сообщение
Врач объяснила, что делать при резком скачке давления
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Песков обозначил отношение России к участию США в переговорах по Украине
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.