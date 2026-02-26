Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза Ювелир Изнова: из-за мороза могут треснуть кольца с природными камнями

Природные камни в кольцах могут треснуть из-за мороза, рассказала LIFE.ru категорийный директор магазина ювелирных изделий Таисия Изнова. Она отметила, что металлы редко трескаются из-за холода.

Гораздо уязвимее камни с природными включениями, слоями или микротрещинами. При резком охлаждении и нагреве внутри камня возникает напряжение. Со временем это вызывает трещины, помутнение или ослабление крепления в оправе, — рассказала Изнова.

Ювелир объяснила, что наиболее уязвимыми камнями являются изумруд, опал, топаз, жемчуг, янтарь и коралл. Она отметила, что резкий перепад температуры более опасен, чем обычное воздействие мороза.

