12 марта 2026 в 16:31

Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками

Нефролог Амитова: витамин С может привести к образованию камней в почках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Витамин С может привести к образованию камней в почках, рассказала «Москве 24» врач-нефролог Марина Амитова. Она отметила, что перед приемом БАДов необходима обязательная консультация врача.

Например, витамин С в большом количестве способен приводить к формированию камней. А в целом бесконтрольное употребление БАДов дает нагрузку на почки и способно привести к их повреждению, поэтому прием таких препаратов возможен строго по рекомендации врача, — рассказала Амитова.

Нефролог подчеркнула, что вред почкам также может нанести белковая диета. Переизбыток белка провоцирует развитие гиперурикемии — повышенного уровня мочевой кислоты, это может привести к разрушению тканей органов.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что дефицит жидкости в организме, злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и хронический недосып негативно влияют на мочевыделительную систему и, в частности, на работу почек. Еще одним очевидным негативным фактором она назвала употребление наркотиков.

