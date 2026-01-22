Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:02

Диетолог перечислила главные факторы, разрушающие почки

Диетолог Русакова: дефицит жидкости в организме негативно влияет на работу почек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дефицит жидкости в организме, злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и хронический недосып негативно влияют на мочевыделительную систему и, в частности, на работу почек, заявила «Вечерней Москве» диетолог Дарья Русакова. Еще одним очевидным негативным фактором она назвала употребление наркотиков.

Избыток соленой пищи, сахара и жиров в рационе может способствовать повышению артериального давления, ожирению, что увеличивает риски почечных осложнений. А дефицит жидкости может привести к кристаллизации солей, что чревато образованием камней в почках и другими проблемами, — предупредила Русакова.

Она отметила, что длительный или неправильный прием некоторых медикаментов тоже может вызвать дисфункцию почек. Во избежание проблем врач призвала вести здоровый образ жизни, своевременно проходить диспансеризацию и регулярно заниматься кардионагрузками.

Ранее уролог Виген Малхасян заявил, что риск формирования камней в почках возрастает при дефиците кальция в рационе. По его словам, ключевыми пищевыми привычками, ведущими к мочекаменной болезни, являются хроническое обезвоживание и повышенное употребление соли.

