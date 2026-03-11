Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:17

В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Брянск

Депутат Колесник: ВСУ хотели затормозить мирный процесс атакой на Брянск

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины намеревались затормозить процесс мирного урегулирования конфликта с Россией, совершив атаку на Брянск, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. При этом, по его мнению, запущенными ракетами управляли военнослужащие Великобритании.

[Атака ВСУ на Брянск] — это довольно символично. Как раз после переговоров нашего президента [Владимира Путина] с американским лидером [Дональдом Трампом] заработали английские кураторы. Все равно этими ракетами управляют англичане. Там довольно сложные пусковые установки. Как всегда, пытаются подгадить и не дать [ход] мирному процессу, — пояснил Колесник.

Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что медики транспортируют в Москву девять пациентов в критическом и тяжелом состоянии, пострадавших в Брянске в результате ракетного удара ВСУ. По его словам, их разместят в федеральных медицинских учреждениях и столичных больницах.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ВСУ намеренно атаковали мирных жителей в Брянске. По ее словам, секретариат ООН должен обратить внимание на преступление Киева.

