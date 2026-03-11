Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:36

В России сбоит спутниковое телевидение

Россияне жалуются на сбой в работе «НТВ Плюс»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Утром в среду, 11 марта, в работе «НТВ Плюс» произошел сбой. По данным портала Сбой.рф, за последние 60 минут зафиксировано 155 жалоб. Большинство из них поступает от жителей Москвы (26%), Приморского (15%) и Хабаровского краев (11%), Новосибирской области (10%).

Несколькими днями был потерян спутник «Экспресс АТ1», в связи с чем вещание с этой орбитальной позиции было полностью остановлено. В результате ряд регионов остался без телевизионного сигнала. Вероятно, технические работы продолжаются.

Так, 8 марта оператор цифрового телевидения «Триколор» столкнулся с масштабным сбоем. Клиенты сообщали об отсутствии спутникового сигнала на протяжении нескольких дней и невозможности войти в личный кабинет. Ранее масштабный сбой произошел в работе нейросети DeepSeek. Сервер не отвечал, был занят или перегружен.

До этого сервисы Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора также столкнулись с масштабным сбоем. Что касается ФНС, то 40% обращений касались мобильного приложения, 28% — работы сайта и еще 27% — личного кабинета. В сервисе РКН в 88% случаев не открывался сайт, еще 5% жалоб касались личного кабинета.

сбои
интернет
сеть
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
В Кремле анонсировали международные переговоры Путина
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.