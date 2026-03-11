В России сбоит спутниковое телевидение

Утром в среду, 11 марта, в работе «НТВ Плюс» произошел сбой. По данным портала Сбой.рф, за последние 60 минут зафиксировано 155 жалоб. Большинство из них поступает от жителей Москвы (26%), Приморского (15%) и Хабаровского краев (11%), Новосибирской области (10%).

Несколькими днями был потерян спутник «Экспресс АТ1», в связи с чем вещание с этой орбитальной позиции было полностью остановлено. В результате ряд регионов остался без телевизионного сигнала. Вероятно, технические работы продолжаются.

Так, 8 марта оператор цифрового телевидения «Триколор» столкнулся с масштабным сбоем. Клиенты сообщали об отсутствии спутникового сигнала на протяжении нескольких дней и невозможности войти в личный кабинет. Ранее масштабный сбой произошел в работе нейросети DeepSeek. Сервер не отвечал, был занят или перегружен.

До этого сервисы Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора также столкнулись с масштабным сбоем. Что касается ФНС, то 40% обращений касались мобильного приложения, 28% — работы сайта и еще 27% — личного кабинета. В сервисе РКН в 88% случаев не открывался сайт, еще 5% жалоб касались личного кабинета.